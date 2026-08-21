Samba, Bossa nova, Afoxè o Forrò, Shote o Frevo, Bajao o Maracatu: la musica brasiliana è un miscuglio inestricabile, affascinante, che sale e si inerpica come una talea, nasce da una radice portoghese e africana mista al jazz americano. Il samba è un insieme di ritmo e sensualità, le percussioni si misturano tra loro formando disegni e contrappunti; la bossa nova di Antônio Carlos Jobim e Joao Gilberto è invece nata in Brasile alla fine degli anni ’50, dal samba canção, ispirata culturalmente alla “rive gauche” francese, alle atmosfere minimaliste di certa musica europea, ma soprattutto, alla rinascita economica e nazionalista del Brasile. I testi delle canzoni sono leggeri e disimpegnati, sulla vita carioca a Rio. ll sestetto Pura Beleza si tuffa senza paracadute in un viaggio straordinario nella musica brasiliana, sabato (22 agosto) alle 21 davanti al Tempio E di Selinunte,.

Il sestetto nasce dalla collaborazione di musicisti professionisti che hanno trovato un ottimo feeling personale oltre che artistico nel riprodurre questa musica unica nel suo genere. Capitanati da Linda Armetta (voce), i Pura Beleza sono Gianni La Rosa (chitarra e voce), Marcello Cinà (sassofoni), Joe Costantino (piano), Riccardo Lo Bue (basso) e Zé Carlos Guratti – direttamente da Sao Paulo – alla batteria. A loro si unisce la ballerina Catiane Raneri che arriva da Rio de Janeiro. Biglietti: 15/10 euro

Il concerto fa parte del programma di SelinuntEstate curato dal Parco di Selinunte diretto da Felice Crescente e da CoopCulture che hanno bandito una open call a cui hanno risposto oltre cento artisti e compagnie: quasi 60 spettacoli, danza, talk, teatro e musica in spazi diversi del Parco archeologico e di Cave di Cusa. Info e biglietti: www.coopculture.it