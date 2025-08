Nel cuore di Selinunte, tra templi millenari e paesaggi sospesi nel tempo, prende vita “La caduta delle ali”, una mostra immersiva che fonde arte visiva, mito e vibrazione contemporanea. L’appuntamento organizzato da Nanni Patti è fissato per mercoledì 13 agosto, chi desidera partecipare può contattare la struttura turistica tramite social per ricevere l’invito gratuito.

Il rooftop del Selinunte Boutique Hotel si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, dove le opere di Antonio Alberti e Louis Jacquet dialogano tra scultura, pittura e presenza. Due linguaggi distinti, una stessa tensione: quella tra l’ascesa e la caduta, tra la grazia e il peso, tra cielo e terra.

Antonio Alberti, pittore, rilegge il mito di Icaro attraverso una pittura stratificata, costruita su materiali industriali e sostenibili, luce e opacità, densità e trasparenza. Le sue figure sembrano emergere dalle superfici stesse, deformandosi, adattandosi, logorandosi, in una continua oscillazione tra desiderio e rovina.

Louis Jacquet, scultore franco-belga, esplora invece la caduta degli angeli: corpi scolpiti nel momento esatto in cui il volo si spezza. Le sue opere fondono tecnica classica e ricerca contemporanea, dando vita a presenze ambigue, sospese tra potenza e sparizione, bellezza e lacerazione.

IL PROGRAMMA:

🕢 19:30 – Apertura mostra

Le opere accolgono il pubblico tra luce naturale e pietra antica, nel rooftop con vista sui templi.

🕤 21:30 – Performance live

Una scultura realizzata da Jacquet sarà dipinta dal vivo da Alberti, in una performance simbolica e partecipativa.

Al termine, l’opera verrà donata tramite sorteggio a uno degli ospiti presenti: un frammento unico della serata, nato sotto gli occhi del pubblico.

🕙 22:00 – DJ set: The Black Types

Il suono si fa corpo. Il rooftop si accende con il DJ set dei The Black Types, produttori e performer della scena afro-elettronica. Un viaggio sonoro tra percussioni rituali, voci sacre e danza collettiva.

🕧 00:30 – AFTER PARTY

Allo scoccare della mezzanotte e mezza, si apriranno le porte di un after party segreto, ospitato in una delle terrazze più suggestive di Selinunte.

Lì la notte continua tra performance inedite, installazioni artistiche, e ospiti provenienti da tutto il mondo. Una celebrazione totale, dove arte, musica e presenza si fondono.

