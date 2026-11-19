La Galleria Letteraria torna con un nuovo appuntamento dedicato alla memoria e alle personalità che hanno lascito un segno nella storia della comunità di Castelvetrano. Mercoledì 25 novembre, alle ore 17,30, al teatro Selinus di Castelvetrano si terrà “Per un ritratto di Ferruccio Centonze”, iniziativa per rendere omaggio a Ferruccio Centonze, attraverso testimonianze, riflessioni e contributi che ne ripercorreranno la figura, il pensiero, l’eredità umana e culturale. Interverranno con prodotti cooperativi originali a loro cura gli studenti degli istituti superiori della città. Sono anche previsti gli interventi del sindaco Giovanni Lentini, del Vescovo monsignor Angelo Giurdanella, Giuseppe Ancona (Unitre), Rosario Atria, Giuseppe Bongiorno, Rino Marino, Tino Traina. Modera Francesca Gentile.

Ferruccio Centonze, morto nel 2004, è stato uno scrittore, drammaturgo, giornalista e docente italiano, profondamente legato alla cultura siciliana e alla sua città natale. Centonze nel 1950 è stato il fondatore del Piccolo Teatro di Castelvetrano (che ha diretto fino al 1968), lavorando anche come attore e regista.