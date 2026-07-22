Sarà un compleanno particolare quello che l’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria festeggia il prossimo 28 luglio. Per i dieci anni dall’istituzione, arriverà sull’isola il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha accettato l’invito del Presidente del Parco Italo Cucci. L’istituzione del Parco, il primo Parco nazionale della Regione Siciliana, è nato proprio grazie all’intervento decisivo dello stesso Presidente Mattarella che ne ha firmato il decreto istitutivo il 28 luglio 20216. Dieci anni in cui l’Ente si è adoperato per la salvaguardia di un territorio fragile e prezioso, culla di bio e geo-diversità, e per la tutela del suo paesaggio rurale, riconosciuto dall’Unesco come patrimonio dell’umanità, simbolo di resilienza e sapienza della nostra civiltà contadina eroica. La cerimonia, realizzata con il supporto di Comune, Enac e Aeronautica Militare, avrà luogo alle ore 11 di martedì 28 luglio presso l’Hangar del Distaccamento Aeroportuale di Pantelleria.