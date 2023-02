ASCOLTA L'ARTICOLO

Il PD in provincia di Trapani? «È in salute». Lo dice il segretario provinciale del partito Domenico Venuti (sindaco di Salemi), all’indomani dei risultati delle primarie che hanno incoronato nuovo segretario nazionale del Pd Elly Schlein. Nei 23 seggi allestiti ieri in provincia, la Schlein ha raggiunto il 57% dei consensi, mentre Stefano Bonaccini il 43%. Venuti (che sosteneva Bonaccini) ha ribadito l’impegno per un rilancio del partito: «Con queste primarie inizia una nuova fase per il Pd, che dovrà fare tesoro degli errori commessi in passato, che non dovrà deludere i tanti che si sono recati ai gazebo e che dovrà continuare a essere inclusivo. Bisognerà quindi proseguire – aggiunge – nel solco di quel lavoro di inclusione portato avanti anche con l’ultima composizione della segreteria provinciale, che ha visto le diverse sensibilità del partito lavorare insieme per il raggiungimento degli obiettivi e per la buona riuscita delle primarie».

