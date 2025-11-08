Il partannese Daniele Giancontieri, 43 anni, sul set del film “Io sono Rosa Ricci”, spin-off e, allo stesso tempo, prequel del franchise “Mare fuori”. Giancontieri, che di lavoro fa il barman e il resturant manager, ha interpretato il ruolo di uomo del clan Ricci, prendendo parte alle riprese che sono state effettuate sul territorio trapanese. Ancora una volta, infatti, dopo la serie “Makari”, la provincia di Trapani è stata scelta come location cinematografica, dando l’opportunità all’intero territorio sia in termini di visibilità sia di sviluppo turistico. Le riprese di questo film sono state effettuate tra Scopello, Trapani, Cornino (Custonaci) e isole Egadi. «È stata un’emozione bellissima girare questo film accanto a questi attori – ha detto Daniele Giancontieri – ma, soprattutto, girarlo nel nostro bellissimo territorio che ha lasciato la regia senza fiato».