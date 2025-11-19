Il nuovo spot video dell’aeroporto internazionale “Falcone-Borsellino” di Palermo è firmato dall’agenzia “Sisilab”, società di Castelvetrano che ha avuto commissionato il lavoro da “Gesap Spa”, la società di gestione dello scalo palermitano. Il video, dal titolo “Il futuro mette le ali”, è stato proiettato in anteprima lo scorso venerdì al Marina Convention Center, all’interno del Molo Trapezoidale di Palermo, durante la presentazione del nuovo piano industriale dell’aeroporto e i voli per l’inverno 2026. Il video è nato proprio all’interno dell’agenzia di Castelvetrano: dallo script (storia) alla scelta degli attori. «L’idea era quella di raccontare l’aeroporto, ma anche il territorio, come luogo non solo di passaggio ma da vivere – spiega Flavio Leone, amministratore di Sisilab – e questo attraverso lo sguardo ingenuo e stupito di un bambino che, svegliandosi da un sogno, scopre spazi e servizi all’interno dell’aerostazione».

«Il piccolo attore protagonista scelto è stato Francesco Cardinale, un bambino di 7 anni, di Castelvetrano, che aveva tutte le caratteristiche pensate durante la stesura dello script – spiega Max Firreri, autore insieme a Dario D’India – e anche per interpretare la coppia di viaggiatori sono stati scelti due ragazzi del territorio, Noemi Gentile e Peter Spatola». Le riprese sono state realizzate in due giorni tra la biblioteca dei bambini di Gibellina e un campo di grano della cittadina Capitale dell’arte contemporanea 2026 e poi all’interno dell’aerostazione “Falcone-Borsellino”. Poi il montaggio in agenzia a cura di Marta Vultaggio e la presentazione al pubblico lo scorso venerdì, alla presenza del piccolo protagonista che è stato applaudito dai 400 ospiti di “Gesap Spa” al Marina Convention Center