Il direttore del nostro giornale, Max Firreri è stato eletto Consigliere regionale dell’Assostampa. L’elezione è avvenuta nel corso del XXXV Congresso regionale dell’Assostampa Sicilia, il sindacato unitario dei giornalisti, che si è svolto in due giorni all’hotel Saracen di Isola delle Femmine (Palermo). Max Firreri, che ha già ricoperto per tre anni l’incarico di vice segretario provinciale Assostampa Trapani, è l’unico giornalista della provincia di Trapani che fa parte del Consiglio regionale che durerà in carica 4 anni. Durante il XXXV Congresso regionale è stato anche rieletto per acclamazione Segretario regionale Assostampa il giornalista Giuseppe Rizzuto. Il Consiglio regionale è formato da 24 giornalisti professionisti e 12 giornalisti pubblicisti. L’ex segretario provinciale di Assostampa Trapani Vito Orlando è stato eletto componente del Collegio dei probiviri.