Il Natale 2026 a Castelvetrano si accenderà con la magia senza tempo di Pinocchio. L’Amministrazione comunale ha avviato il percorso organizzativo per le festività natalizie e ha pubblicato l’avviso per raccogliere proposte artistico-progettuali legate all’iniziativa “Sotto l’albero con Pinocchio – Un viaggio nella lettura ispirato al mondo di Collodi”. L’evento “Pinocchio, la fiaba della luce” rientra nel più ampio progetto culturale “La luce del Natale – Il Natale dei bambini”. L’iniziativa ha già ottenuto il patrocinio culturale della Fondazione nazionale “Carlo Collodi” e del Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Carlo Collodi, istituito dal Ministero della cultura.

L’iniziativa è pensata appositamente per coinvolgere i più piccoli e le famiglie attraverso la lettura, la narrazione e l’arte. Gli appuntamenti in calendario per dare vita a questo viaggio nel mondo collodiano sono fissati per il 12, 19 e 28 dicembre 2026. Il bando è rivolto a operatori economici specializzati, associazioni culturali, enti del Terzo settore e cooperative che siano in possesso dei requisiti specificati nel documento ufficiale. Gli interessati dovranno presentare la propria proposta progettuale entro e non oltre le ore 12 del 20 novembre 2026. Tutta la documentazione completa e i moduli per la partecipazione sono già consultabili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune di Castelvetrano.