Successo di pubblico e bilancio più che positivo per la prima edizione de “Il miglio della tonnara”, due appuntamenti – l’uno a Tre Fontane e l’altro a Torretta Granitola – che hanno visti protagonisti sportivi e appassionati di nuoto partecipare alla nuotata lungo la costa. A rendere uniche le due giornate – la prima organizzata al “Monnalisa beach” di Tre Fontane e l’altra al porto naturale di Torretta Granitola dalle associazioni “CambiaVento” e “Cavalluccio marino” – è stata la straordinaria eterogeneità dei partecipanti: al fianco di nuotatori professionisti e agonisti di alto livello, hanno sfilato tantissimi amatori che hanno scelto di mettersi in gioco per puro divertimento, condividendo la gioia di vivere il mare in libertà. «Questa manifestazione ha dimostrato ancora una volta quanto lo sport rappresenti un valore aggiunto fondamentale per la salute e il benessere di tutti, ha detto Emilio Giorgi di “CambiaVento”. Il nuoto, riconosciuto da sempre come uno degli sport più completi e salutari in assoluto, non è soltanto un ottimo alleato per la forma fisica, ma è anche una disciplina capace di rigenerare la mente, promuovere la socialità e rafforzare il legame profondo con la natura».