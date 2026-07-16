Due nuotate da un miglio ciascuna per scoprire, dal mare, le frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola. Si chiama “Il miglio della tonnara” l’iniziativa che si svolgerà in due momenti fra Tre Fontane e Torretta Granitola, organizzata da Nino Bono, Emilio Giorgi e Fausto Firreri, col patrocinio del Comune e il sostegno di alcune aziende private. L’evento vuole valorizzare il legame tra mare, sport e cultura, mantenendo viva la memoria di una tradizione che ha segnato profondamente l’identità della comunità, quella della tonnara di Torretta Granitola, oggi sede dell’Ias-Cnr.