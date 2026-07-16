Due nuotate da un miglio ciascuna per scoprire, dal mare, le frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola. Si chiama “Il miglio della tonnara” l’iniziativa che si svolgerà in due momenti fra Tre Fontane e Torretta Granitola, organizzata da Nino Bono, Emilio Giorgi e Fausto Firreri, col patrocinio del Comune e il sostegno di alcune aziende private. L’evento vuole valorizzare il legame tra mare, sport e cultura, mantenendo viva la memoria di una tradizione che ha segnato profondamente l’identità della comunità, quella della tonnara di Torretta Granitola, oggi sede dell’Ias-Cnr.
La prima tappa si terrà domenica 26 luglio al lido “Monnalisa beach” di Tre Fontane, con ritrovo alle ore 8,30. Si nuoterà, a partire dalle ore 9, per un miglio lungo la costa di Tre Fontane. La seconda tappa si terrà domenica 2 agosto, sempre con partenza alle ore 9, dalle acque antistanti il club nautico. «La manifestazione non vuole essere solo un’iniziativa sportiva ma un evento dedicato alla memoria storica della tradizione marinara locale – spiegano gli organizzatori – l’obiettivo è quello di valorizzare la straordinaria bellezza della costa e promuovere una cultura del mare fondata sul rispetto dell’ambiente, sulla socialità e sul benessere». Il costo di partecipazione è di 40 euro e include un pacco gara e il rinfresco. Informazioni: 3277552490, 3208053225, 3356512267.