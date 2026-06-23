Il consigliere comunale a Castelvetrano Salvatore Stuppia entra in consiglio provinciale. Il medico dermatologo prende il posto di Walter Alagna che era capogruppo della Democrazia Cristiana e sedeva in consiglio perché consigliere comunale a Marsala. Alle ultime amministrative Alagna non è stato rieletto. Fuori dal consiglio provinciale anche Vito Milazzo che era vice capogruppo di Forza Italia. Al suo posto si è insediato Giuseppe Norfo. «A Salvatore Stuppia vanno le mie congratulazioni – ha scritto sulla sua Fanpage il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini – nel corso degli anni ha dimostrato attaccamento alla città di Castelvetrano e un costante impegno al servizio della comunità. Sono certo che saprà rappresentare con serietà e competenza il nostro territorio, portando in seno al Libero Consorzio le istanze e le esigenze della nostra città».