Dal 6 al 9 agosto 2026 torna il Manuel Dub Festival, uno degli appuntamenti più longevi e rappresentativi della scena roots e dub siciliana. La diciassettesima edizione si svolgerà nelle aree esterne del Palazzetto dello Sport di Mazara del Vallo, con quattro giornate di musica, incontri, condivisione e cultura sound system. L’edizione 2026 segna un momento particolarmente importante nella storia della manifestazione: dopo diversi anni trascorsi nei comuni limitrofi per esigenze organizzative e logistiche, il Manuel Dub Festival torna nella città in cui è nato.

Il festival è organizzato dall’Associazione Culturale “The Hive”, con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo, e conserva la propria natura no profit, fondata sull’impegno di amici, volontari e collaboratori che ogni anno contribuiscono alla realizzazione dell’evento. Un festival nato dall’amicizia e dalla memoria Il Manuel Dub Festival nasce nel 2010 per ricordare Manuel Asaro, giovane mazarese scomparso prematuramente all’età di 24 anni a seguito di un incidente stradale. Quello che inizialmente rappresentava il desiderio di un gruppo di amici di trasformare il dolore in qualcosa di positivo è diventato, nel corso degli anni, un appuntamento riconosciuto dagli appassionati della cultura dub e reggae provenienti dalla Sicilia, dal resto d’Italia e dall’estero.

Da diciassette anni il festival porta in Sicilia artisti e sound system internazionali, mantenendo intatto il proprio spirito originario: celebrare l’amicizia, la musica, l’incontro e la condivisione. Nel corso delle precedenti edizioni il Manuel Dub Festival ha ospitato importanti protagonisti della scena internazionale, tra cui Jah Shaka, Aba Shanti-I, Channel One, Dub Judah, Panda Dub, Stand High Patrol, Dubkasm, Alpha & Omega, Dennis Mixman, Keety Roots, Rus Kush, Kenny Knots e Alpha Steppa, insieme a numerose realtà italiane e siciliane.

La dichiarazione degli organizzatori «Arrivare alla diciassettesima edizione è per noi motivo di grande orgoglio. Quando tutto è iniziato, nessuno immaginava che un gruppo di amici potesse dare vita a una manifestazione capace di durare così a lungo e di diventare un punto di riferimento per appassionati provenienti da tutta Italia e dall’estero. Anche quest’anno ci stiamo preparando con la stessa passione che ci accompagna dal 2010. Dietro il Manuel Dub ci sono mesi di lavoro e l’impegno di volontari, amici e collaboratori che dedicano tempo ed energie per offrire alla città un evento culturale di qualità. Ci aspettano quattro giornate di musica, incontro, condivisione, buone vibrazioni e grandi emozioni. Il nostro obiettivo resta quello di offrire un’esperienza autentica, accessibile e inclusiva, mantenendo vivo lo spirito che ha caratterizzato il festival sin dalla sua nascita.»

Il ricordo di Manuel «Per alcuni di noi Manuel non è soltanto il nome del festival. Era un amico, un fratello, una persona con cui immaginavamo il futuro e con cui condividevamo, tra le tante cose, la passione per la musica e per la cultura dub. Pochi giorni prima della sua scomparsa stavamo progettando un viaggio in Madagascar per assistere insieme a una serata di Iration Steppas. Aveva ancora una vita davanti da vivere. Dopo quella telefonata del 9 marzo 2010 abbiamo sentito il bisogno di trasformare quel vuoto in qualcosa che potesse parlare di Manuel. Il festival è nato così, dall’amicizia, dall’amore e dalla volontà di continuare a condividere ciò che ci univa. Ogni edizione è un modo per ricordarlo come avrebbe amato: attraverso la musica, il sorriso delle persone e l’abbraccio di una comunità che continua a portarlo nel cuore.» Il ritorno del festival a Mazara del Vallo L’Associazione Culturale “The Hive” ETS esprime un particolare ringraziamento all’Amministrazione comunale di Mazara del Vallo per la collaborazione e la disponibilità dimostrate. «Dopo diversi anni nei quali, per ragioni organizzative e logistiche, abbiamo dovuto realizzare il festival nei comuni limitrofi, poter riportare il Manuel Dub nella sua città d’origine rappresenta per noi un’emozione particolare e un traguardo molto importante. Ringraziamo l’Amministrazione comunale per aver concesso il patrocinio alla manifestazione e per aver messo a disposizione le aree esterne del Palazzetto dello Sport, consentendoci di organizzare la diciassettesima edizione in uno spazio idoneo alle caratteristiche dell’evento. Il ritorno del festival a Mazara del Vallo rappresenta un importante esempio di collaborazione tra associazionismo e istituzioni, nell’interesse della cultura, dei giovani, del turismo e della promozione del territorio.»

Line-up 2026 La diciassettesima edizione propone una line-up internazionale che riunisce alcuni dei nomi più apprezzati della cultura dub contemporanea. Artisti e ospiti • Iration Steppas | Leeds, UK – The Vanguard of Dub • Vibronics | Leicester, UK – The Future Sound of Dub, Scoop Records, Life in Dub • Dubquake 20th Anniversary Tour: O.B.F. | Francia • Ital Power | West London, UK • Vixen Sound | Scozia • Wise Sound ft Forelock | Italia • D-Operation Drop | Italia • Yakka | Bristol, UK Main Yard powered by • Dubatriation Sound System | Digione, Francia • Mistical Sound System Special Sound System Conference Special Sound System conference delle realtà della cultura sound system in Sicilia: • Ciuridda Sound System (Catania) • Himera Sound System (Termini Imerese) • Tuff Sound System (Troina) • Lupen Sound System (Palermo) • Demetra Sound System (Castelvetrano) • Ritual Bass Sound System (Palermo) • Awla Sound System (Mazara del Vallo) • Teka Hi-Fi Sound System (Castelvetrano) Altri artisti e progetti • Alpha Sud • Roots Clay • Armin • Astarbene Crew • Sicanian • Stork Tales Records • Hakuna Matata • Sikelion • Mister P Ulteriori artisti, attività e dettagli del programma saranno annunciati prossimamente attraverso i canali ufficiali del festival.

Non solo musica Il Manuel Dub Festival sarà anche uno spazio dedicato alla socialità e all’accoglienza, con: • area food e drink; • stand espositivi; • area tende; • attività diurne; • momenti di incontro e condivisione tra cui Beach Yard, ad ingresso gratuito, prevista dalle ore 11:00 alle 16:00 presso il lido La Spiaggetta. La manifestazione intende offrire ai partecipanti l’opportunità di vivere un’esperienza completa, unendo la cultura musicale internazionale alla scoperta della costa, del centro cittadino e delle risorse turistiche di Mazara del Vallo.

Informazioni sull’evento Manuel Dub Festival 2026 | 17th Edition Date: 6, 7, 8 e 9 agosto 2026 Luogo: aree esterne del Palazzetto dello Sport Città: Mazara del Vallo, Trapani Canali ufficiali • Sito web: www.manueldub.org • Facebook: www.facebook.com/manueldubfestivalsicily • Instagram: www.instagram.com/manuel.dub_festival Sui canali ufficiali saranno pubblicati il programma dettagliato delle quattro giornate, gli orari delle esibizioni, le informazioni sui biglietti, i servizi di trasporto e tutte le indicazioni utili per partecipare.