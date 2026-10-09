Una doppia tromba marina nella zona antistante il porto di Marsala. E poi una tromba d’aria di grosse dimensioni nelle campagne del Marsalese dove la forza del vento ha finanche divelto il guard-rail e scaraventato su un vigneto vicino un’auto condotta da un migrante colpita dalla potenza della tromba d’aria. Sono questi i primi danni del maltempo che da stamattina sta flagellando la provincia di Trapani. Sui social foto e video postati dai cittadini marsalesi sono terrificanti. Quella ripresa a mare immortala due colonne d’aria e acqua che scendono dalle nubi e sembrano toccare il mare. Quella nelle campagne del Marsalese, invece, è stata ripresa e fotografata come un’immensa nube scura che unisce cielo e terra.

Già ieri il Dipartimento regionale di Protezione civile aveva diramato un’allerta gialla per la provincia di Trapani, per l’arrivo di un fronte freddo da nord che avrebbe investito la Sicilia occidentale.