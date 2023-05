ASCOLTA L'ARTICOLO

L’istituto comprensivo “Lombardo-Radice-Pappalardo” di Castevetrano anche quest’anno ha aderito all’iniziativa “Corsa contro la fame”, organizzata dall’associazione “Azione contro la fame Onlus”. L’Istituto castelvetranese ha partecipato con le terze, quarte e quinte classi della scuola prima e con le prime classi della scuola secondaria. L’iniziativa ha come obiettivo quello di responsabilizzare maggiormente i ragazzi indirizzandoli ad una cittadinanza consapevole e attiva e di promuovere la solidarietà e il rispetto verso gli altri, arricchendo così le competenze di educazione civica.

Gli studenti si sono cimentati in una manifestazione podistica, in collaborazione col Coni, che si è svolta il 23 maggio in piazza Martiri d’Ungheria. I piccoli atleti hanno ricevuto una targhetta adesiva personale che è stata contrassegnata dagli organizzatori della manifestazione a ogni giro compiuto dall’ alunno. I genitori degli alunni della scuola primaria, alla partenza/arrivo del percorso, hanno sistemato delle postazioni di refrigerio. Per ogni giro compiuto i bambini hanno donato 0,50 centesimi all’associazione. Al termine dell’iniziativa ai bambini è stato consegnato un “passaporto solidale”.

