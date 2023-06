Dal mese di ottobre scorso i bambini sono stati guidati al rispetto ambientale attraverso il confronto tra l’habitat a loro più vicino e la situazione dei paesi limitrofi e dell’Italia in genere, mediante ricerche su internet, documentari, letture di articoli proposti dai loro insegnanti. «La partecipazione a questo progetto ha sensibilizzato gli alunni, che hanno capito che il mondo è la “casa” di tutti e va rispettato e amato. Il rispetto del pianeta e della civiltà in cui si sviluppa, passa anche attraverso una corretta scelta delle modalità e delle tecniche di raccolta dei rifiuti», hanno commentato i docenti.

Durante le lezioni non sono mancate attività interattive, giochi, quiz, filastrocche, manufatti e disegni liberi, attenzione sui differenti colori dei contenitori per la raccolta differenziata, al fine di creare nei bambini una memoria a lungo termine delle buone pratiche, per ottenere il miglior risultato nella raccolta dei rifiuti. Nel progetto sono state anche coinvolte le famiglie per potenziare gli “eco-comportamenti” da tenere per un mondo pulito.