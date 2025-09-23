Oggi pomeriggio il Sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini e l’Assessore alla Cultura Rosalia Ventimiglia hanno accolto i partecipanti al Grand Tour della Sicilia 2025 – sulle orme di Goethe. L’evento è stato organizzato dall’ASD La Storia in Bici e capitanati dal Senatore Michelino Davico. Un itinerario che ripercorre lo storico viaggio del celebre poeta tedesco, che proprio nell’aprile del 1787 arrivò anche a Castelvetrano. Goethe soggiornò in una locanda, là dove oggi sorge il Teatro Selinus, lasciando una testimonianza che ancora lega la nostra città al suo racconto di viaggio.

Presso il Teatro Selinus, i ciclisti sono stati accolti dallo storico Prof. Francesco Saverio Calcara, che ha illustrato le vicende storiche di Castelvetrano e il legame con il passaggio di Goethe. Per l’occasione, l’Amministrazione comunale e la Pro Loco Selinunte hanno omaggiato i partecipanti con materiali informativi e un portachiavi ricordo dell’evento. Un momento di cultura, storia e promozione del territorio che unisce passato e presente, rafforzando l’immagine di Castelvetrano come tappa di rilievo nei grandi itinerari della Sicilia.