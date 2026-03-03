Martina, una giovane veneta colpita da un tumore nel 1999, durante il percorso di cura, ripeteva più volte che i giovani dovevano essere educati a prendersi cura di sé stessi e a riconoscere i segnali di rischio, per evitare di incorrere nella sua stessa situazione. Il tumore, alla fine, ha vinto sulla vita di Martina e quel suo desiderio è stato messo in pratica dai Lions club e ora il “Progetto Martina” approda anche negli istituti scolastici di Castelvetrano. Mercoledì 4 marzo, alle ore 8,30, l’incontro si terrà all’istituto alberghiero “Virgilio Titone”, con la partecipazione dei medici Antonio Giardina, Giusy Cavarretta e Cataldo Anzalone. Porteranno i saluti la presidente del Lions club Castelvetrano Agata Calandro e il vice presidente Leo, Marika Catalanotto. Sempre il Lions club di Castelvetrano, giovedì 5 marzo, ore 11, al Liceo Classico “G. Pantaleo” di Castelvetrano, organizza l’incontro sul tema “Il valore della libertà e la forza delle scelte, con i saluti di Agata Calandro, del preside Giulia Flavio e gli interventi di Antonella Pennolino, l’avvocato Antonino Gucciardo, Giulia Martinelli, commissario della Polizia di Stato, Maria Lisma, psicologa. Modera Vincenzo Leone.