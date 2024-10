Negli ultimi anni, il settore dell’energia ha vissuto un periodo di intensa crescita e trasformazione, sia nelle rinnovabili che nel mercato tradizionale del gas. Gli investimenti a livello globale hanno continuato a crescere, rispondendo alla necessità di adeguarsi ai mutamenti geopolitici e ambientali. Tra i settori interessati, il gas per riscaldamento è uno di quelli che ha subito le maggiori oscillazioni, influenzato da dinamiche globali come la guerra in Ucraina, l’aumento delle tariffe energetiche e la crescente domanda di gas naturale.

Crescita del Settore Energetico e del Gas

Secondo i dati dell’International Energy Agency (IEA), gli investimenti globali nell’energia sono passati dai 2.371 miliardi di dollari del 2019 ai 3.119 miliardi stimati per il 2024, con un aumento del 31,5%. Questa crescita è trainata non solo dalle rinnovabili, ma anche dal gas, considerato una fonte di energia “ponte” tra i combustibili fossili e le soluzioni a basse emissioni di carbonio. La domanda globale di gas è aumentata dell’1,5% nel 2023 e si prevede un ulteriore incremento del 2,1% nel 2024, soprattutto in Asia e in Medio Oriente.

L’Europa, nonostante le previsioni di riduzione dei consumi, continua ad avere una forte domanda di gas naturale, anche grazie al boom del gas naturale liquefatto (GNL), che ha sostituito in parte le forniture russe. Nel 2023, il 41% delle importazioni europee di gas proveniva da GNL, un aumento notevole rispetto al 20% del 2021.

Impatti sul Prezzo del Gasolio per Riscaldamento

Uno dei settori direttamente influenzati dall’aumento della domanda di gas e dal rialzo delle tariffe energetiche è quello del riscaldamento domestico. Il costo del gas per riscaldamento è strettamente collegato alle dinamiche dei mercati internazionali del gas e del petrolio. Il prezzo gasolio riscaldamento ha mostrato un andamento altalenante negli ultimi anni, influenzato dall’instabilità geopolitica e dalle fluttuazioni della domanda energetica globale. Tuttavia, il passaggio verso fonti di energia più pulite, come il GNL, potrebbe contribuire a stabilizzare i prezzi nel lungo periodo.

Gli Investimenti nel Settore del Gas

Gli investimenti nel gas, nonostante le pressioni per una transizione verso l’energia pulita, sono rimasti stabili. Nel 2024, si prevede che i fondi destinati alle fonti fossili raggiungano i 1.116 miliardi di dollari, quasi invariati rispetto ai 1.127 miliardi del 2019. Questo dimostra come, nonostante l’attenzione globale alle energie rinnovabili, il gas continui a essere un elemento cruciale per il mix energetico mondiale.

Gli investimenti nel gas naturale liquefatto (GNL) sono tra i principali responsabili di questa stabilità. Il GNL rappresenta una soluzione per ridurre le emissioni rispetto ad altre fonti fossili, come il gasolio, ed è una scelta sempre più adottata da paesi come la Germania e l’Italia, che hanno aumentato la loro capacità di rigassificazione del 14,4% tra il 2022 e il 2024.

Prospettive Future per il Mercato del Gas

Nel breve termine, il mercato del gas per riscaldamento continuerà a essere influenzato dai fattori geopolitici e dalla domanda globale. Tuttavia, la stabilità degli investimenti nel settore energetico e l’aumento delle capacità di stoccaggio e rigassificazione lasciano presagire un futuro meno volatile per i prezzi. L’Europa, in particolare, ha dimostrato di essere in grado di diversificare le proprie fonti di approvvigionamento, riducendo la dipendenza dal gas russo e aumentando le riserve strategiche.

Gli investitori stanno premiando il settore energetico per la sua capacità di adattamento e innovazione. Negli ultimi tre anni, gli indici azionari collegati alle imprese energetiche hanno registrato una crescita significativa, con lo S&P World Energy Index che ha visto un rendimento annuo del 16,44%. Questo dimostra come, nonostante le sfide, l’industria del gas e del petrolio continui a essere attraente per gli investitori.

Conclusione

Il costo del gas per riscaldamento è destinato a rimanere un tema caldo nei prossimi anni, influenzato dalle dinamiche di domanda e offerta a livello globale. Tuttavia, l’aumento degli investimenti nel settore del gas e la crescente adozione di tecnologie come il GNL potrebbero portare a una maggiore stabilità dei prezzi nel medio e lungo termine.

AUTORE. Claudia Bianco