Grande emozione per l’Istituto Comprensivo “Di Matteo” nella finale del Festival Internazionale della Creatività. Un’esperienza indimenticabile, carica di emozione, orgoglio e bellezza: il Coro DoReMi dell’Istituto Comprensivo “Di Matteo” ha rappresentato il territorio alla Finale del GEF – Festival Internazionale della Creatività 2026, esibendosi sul prestigioso palco del Teatro Ariston di Sanremo.

Davanti a un pubblico attento e partecipe, i giovani coristi hanno saputo conquistare la platea con una performance intensa e coinvolgente, frutto di passione, studio e straordinario lavoro di squadra. Un momento artistico di grande valore che ha regalato ai ragazzi un ricordo destinato a rimanere nel cuore.

L’esibizione è stata resa ancora più significativa dall’interpretazione di due brani originali, firmati da Giacomo Sciaccotta e Gaspare Federico, capaci di trasmettere messaggi profondi di speranza, inclusione e sensibilità sociale.

Fondamentale la guida della docente Angela Romeo, che ha diretto magistralmente il coro con competenza e passione, accompagnando i ragazzi in un percorso artistico ed educativo di grande spessore. Preziosa la collaborazione della docente Maria Catia Ingrasciotta, che ha contribuito al coordinamento del gruppo con dedizione e professionalità.

Un grazie speciale va all’Amministrazione Comunale, che ha sostenuto l’iniziativa con un contributo concreto, dimostrando attenzione verso i giovani e sensibilità verso i progetti culturali del territorio. Un ringraziamento sentito alle realtà imprenditoriali locali, che con generosità hanno scelto di investire nei talenti dei ragazzi e nel valore educativo della musica.

Hanno aderito all’iniziativa: G.P. Carburanti S.N.C. di D’Anna e Foderà, Maxoptical, Tosto Il Siciliano S.r.l., Farmacia Scarpinati, Keidea S.r.l., Lo Truglio Auto, Geolive Belice S.r.l., Bitti Ristorazione S.r.l., GMC S.r.l. di Gucciardo Mario Antonino, Smile Evolution S.r.l., Ciaccio Distributori, Filippo Grammatico Materiale Edile, Target Outlet, Romano Gioielli, IP Stazione di Servizio Caffè del Sole, Gaspare Mirrione S.p.A.

Un ringraziamento particolare ai genitori dei coristi, che con disponibilità, spirito di collaborazione e costante presenza hanno accompagnato i ragazzi in questa straordinaria esperienza, offrendo un contributo prezioso e un autentico senso di comunità.

Un grazie sincero allo staff amministrativo e di presidenza, per la cura, la precisione e la dedizione con cui ha supportato ogni fase organizzativa, garantendo efficienza, serenità e continuità operativa.

In chiusura, un sentito ringraziamento alla Dirigente Scolastica Anna Vania Stallone e alla DSGA Benedetta Stallone, per la guida attenta, il sostegno costante e la visione educativa che hanno reso possibile questa importante partecipazione.

A tutti loro va la più profonda gratitudine della comunità scolastica.

Il Coro DoReMi è tornato da Sanremo con molto più di una performance: è tornato con la consapevolezza che il talento, quando incontra impegno, scuola e comunità, può davvero portare lontano. Anche fino al palco più iconico della musica italiana.

Nota informativa I.C.Di Matteo

Maria Daria Calderone, docente vicaria