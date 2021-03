La città dell’olio e delle olive per eccellenza rimane, al momento, fuori dal Movimento turismo dell’olio (MTO). Il paradosso è tutto vero. Castelvetrano, che vanta numeri e aziende in un settore trainante per l’intera economia del territorio, non figura tra coloro che hanno firmato la costituzione del nuovo Movimento, il Consorzio nazionale finalizzato alla promozione dell’oleoturismo. In effetti il Comune era finito già fuori dall’Associazione nazionale “Città dell’olio”: i Commissari straordinari, nell’ottica dei tagli alle spese, non pagarono più la quota associativa. Eppure Castelvetrano era stato uno dei Comuni “di spicco” dell’associazione, ottenendo, per un periodo, anche la Vice Presidenza dell’associazione.