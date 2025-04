Quest’anno l’Associazione Peppino Impastato di Salemi spegne dieci candeline. Dieci anni di sogni, di battaglie sociali, politiche e culturali, di idee nate tra amici e amiche che hanno scelto di fare tanta strada insieme, con lo sguardo rivolto al futuro, ma radicati profondamente nel cuore del proprio territorio.

Per celebrare questo importante traguardo, il 26 aprile il Circolo ospiterà una grande festa, che sarà molto più di un evento musicale: un momento di gioia condivisa, un tributo all’energia creativa che ha animato il Collettivo fin dal primo giorno.

Una line-up d’eccezione farà vibrare l’edificio di Via Lo Presti: da Napoli arriverà Aldolà Chivalà, seguito dall’iconica e travolgente artista alessandrina ELASI, mentre l’apertura e la chiusura della serata saranno affidate allo slancio dei locals EF-EDEN e RVNDJ. Sarà una festa di musica e di visioni, ma soprattutto di amicizia, solidarietà e appartenenza.

Il percorso del Circolo è intriso di passione, entusiasmo e legami profondi. Basta guardare negli occhi le socie e i soci del CPI per cogliere lo spirito vero che anima questa realtà: l’unione e il desiderio di costruire qualcosa di bello e significativo, per sé e per la comunità.

Il motto che accompagna l’Associazione fin dalle sue origini è un inno alla speranza, alla continua ricerca di nuove possibilità: “CIÒ CHE C’È NON È TUTTO”. Una frase che racchiude l’animo sognatore e instancabile di chi non si accontenta, di chi sa che anche nei piccoli centri si può respirare cultura, si può fare arte, si può immaginare un mondo diverso, più giusto, più inclusivo e dipinto di bellezza.

Un pezzo importante di questa storia passa anche dal Circolo “Pedone-Caruso”, che ha accolto l’Associazione aprendo le porte della propria sede, non solo offrendo uno spazio fisico, ma tramandando anche storie, esperienze, militanza. In quel luogo – carico di memoria, impegno e affetto – il Circolo Peppino Impastato ha trovato una vera casa. Le socie e i soci del CPI hanno colto il valore simbolico e pratico di quello spazio e hanno contribuito a rigenerarlo, completando i lavori che oggi lo rendono un centro culturale vivo e animato da numerosi eventi.

Tutto nasce da una storia di amicizia vera, nutrita negli anni da valori politici condivisi di antifascismo, antimafia e antirazzismo, dalla voglia di fare insieme.

In questo cammino, l’adesione all’ARCI ha rappresentato un punto di forza: far parte di una grande famiglia nazionale ha permesso di intrecciare relazioni, scambi, contaminazioni con altri circoli e realtà culturali di tutta Italia.

Il CPI, pur spendendosi tanto nella dimensione locale radicata nel territorio di Salemi, è riuscito ad aprire finestre sul mondo, portando idee e fermento anche in contesti più piccoli e circoscritti.

In questi dieci anni il Circolo Peppino Impastato è stato un laboratorio di crescita e bellezza. Le mostre d’arte e fotografia, la street art, i concerti, le presentazioni di libri, le proiezioni cinematografiche grazie alla collaborazione con UCCA, i workshops con i giovani, i momenti di dialogo e confronto, sono solo alcune delle attività che hanno reso questo spazio un punto di riferimento culturale per Salemi e non solo.

Tra le esperienze più significative, va sicuramente ricordata la riqualificazione del Teatro del Carmine, simbolo di rinascita dopo il terremoto. Questo luogo, restituito alla cittadinanza, ha trovato nuova linfa attraverso la rassegna estiva “Carminalia”, che ha portato sul palco numerose rappresentazioni teatrali, diventando un faro culturale per tutta la comunità.

Quella del CPI non è solo la storia di un’associazione. È la storia di un’amicizia che si è fatta progetto, visione, futuro.

È una storia che appartiene a tutte e tutti, che nasce a Salemi ma si irradia in tutta la Sicilia e oltre, diventando un esempio concreto di come l’arte, la cultura e l’attivismo giovanile possano essere strumenti di crescita collettiva.

Per questo, le socie e i soci del Circolo vi invitano a celebrare insieme i 10 anni di vita del CPI, il 26 aprile 2025. Sarà un’occasione per ritrovarsi, per guardarsi felici negli occhi, per festeggiare, ma soprattutto per augurarci altri cento anni di attivismo, passione e cultura, per continuare a immaginare e realizzare coraggiosamente una società più bella e più giusta. D’altronde, prendendo in prestito le parole del grande sociologo Danilo Dolci: “Se l’uomo non immagina, si spegne”.

PAGINA FACEBOOK ASSOCIAZIONE:

https://www.facebook.com/ass.peppino.impastato

PAGINA INSTAGRAM ASSOCIAZIONE:

https://instagram.com/ass.peppinoimpastato?utm_source=qr&igshid=ZDc4ODBmNjlmNQ%3D%3D

AUTORE. Comunicato Stampa