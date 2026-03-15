Il movimento scacchistico di Castelvetrano mette a segno un risultato di grande rilievo nel panorama giovanile trapanese. Lo scorso 8 marzo, il comune di Petrosino ha ospitato il Campionato Provinciale Giovanile, una tappa agonistica cruciale che ha visto confrontarsi sulla scacchiera circa 50 atleti di età compresa tra i 6 e i 18 anni, provenienti da tutta la provincia.

A catturare l’attenzione è stata la delegazione del Circolo del Re” di Castelvetrano, presente con un nutrito gruppo di piccoli scacchisti. Il dato che rende i risultati ottenuti ancora più straordinari è che, per tutti i rappresentanti del circolo castelvetranese, si trattava della *prima esperienza assoluta* in una competizione ufficiale.

Un esordio da incorniciare. Nonostante l’emozione del debutto e la pressione del cronometro, i giovani talenti del Circolo del Re hanno dimostrato una maturità tattica sorprendente, conquistando piazzamenti di grande prestigio:

Ariele Pusateri: Al suo esordio assoluto, ha conquistato un incredibile secondo posto nella categoria Under 8, lottando con grinta su ogni casa della scacchiera.

Francesca Spennato: Ha dato prova di grande concentrazione piazzandosi al terzo posto nella categoria Under 12 femminile, confermando il valore del settore rosa del circolo.

Oltre ai podi individuali, è stata la prestazione corale di tutta la squadra a colpire per correttezza e impegno. Ecco i giovani alfieri del Circolo del Re che hanno preso parte alla spedizione:

* Categoria Under 12: Giuseppe Spennato, Francesca Spennato, Antonino Seguenti, Francesco Cacciato.

* Categoria Under 10: Achille Pisciotta.

* Categoria Under 8: Tancredi Bianco, Ariele Pusateri.

Il torneo di Petrosino non è stato solo una prova di abilità, ma il trampolino di lancio necessario per il prossimo grande appuntamento. I risultati ottenuti e l’esperienza accumulata proiettano infatti il gruppo verso la fase regionale, che si disputerà nel mese di aprile.

Per i ragazzi del Circolo del Re, il Provinciale è stato il modo migliore per rompere il ghiaccio: un’esperienza che va oltre il semplice risultato sportivo, trasformandosi in un momento di crescita, logica e sana competizione. La strada verso i regionali è tracciata e, a giudicare da questo esordio, le premesse per fare bene ci sono tutte.