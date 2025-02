Antonio Di Marca e Giuseppe Corona di Futuris Srls e Cosimo Rizzuto di Record saranno presenti a Milano alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo per presentare il Carnevale di Sciacca 2026. Sarà l’occasione per raccontare il Carnevale del prossimo anno alla grande platea di operatori turistici internazionali presente alla BIT di Milano dal 9 all’11 febbraio 2025. Per l’occasione, saranno svelate le date della manifestazione del 2026 ed il manifesto ufficiale.

Si tratta di un evento storico per il Carnevale di Sciacca, in quanto per la prima volta saranno presentate con un anno di anticipo le date del Carnevale, con l’obiettivo di proporsi sul mercato turistico con un’adeguata programmazione. L’iniziativa rientra tra le attività studiate dall’organizzazione del Carnevale che, grazie all’affidamento pluriennale, può già dedicarsi alla lavorazione e alla promozione del Carnevale di Sciacca per i prossimi 12 mesi.

AUTORE. Redazione