Francesco Licata, segretario regionale Avis Sicilia, è il nuovo presidente del Centro di servizi per il volontariato di Palermo. L’elezione è avvenuta durante la prima seduta del nuovo Comitato direttivo, che guiderà il Centro per il mandato 2026–2030. «Accolgo questo incarico con profondo senso di responsabilità e spirito di servizio verso una comunità di volontari straordinaria», ha dichiarato Licata. «Il nostro impegno sarà rivolto a sostenere concretamente chi ogni giorno opera sul campo, rafforzando le reti territoriali e valorizzando le energie del Terzo Settore nelle province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta». Licata, 50 anni, è donatore AVIS dal 1995. Ha iniziato il proprio impegno associativo nell’Avis di Campobello di Mazara, entrando nel consiglio direttivo nel 2013. L’anno successivo ha promosso «Plasmiamoci», un gruppo di donatori di plasma e piastrine. Dal 2017 al 2025 è stato presidente dell’Avis provinciale di Trapani, guidando il coordinamento delle Avis comunali del territorio. Da giugno 2025 ricopre il ruolo di segretario regionale di Avis Sicilia, partecipando al Consiglio direttivo e all’esecutivo regionale e contribuendo al coordinamento e al supporto della rete associativa nell’isola. È inoltre istruttore volontario blsd dell’Avis provinciale di Trapani.