L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano ha annunciato la data della seconda edizione dell’iniziativa “R…ESTATE IN CITTÀ”, una delle iniziative più attese dell’estate a Castelvetrano. Dopo il successo dello scorso anno, torna giorno 31 luglio 2025 la grande festa per i bambini e le famiglie che trascorreranno l’estate nel centro storico della città. Un pomeriggio pieno di giochi d’acqua, gonfiabili, animazione e tanto divertimento nel cuore pulsante della nostra città. Un’occasione per vivere insieme momenti di spensieratezza e allegria, trasformando il Sistema delle Piazze in un luogo di festa e sorrisi. Appuntamento nel Sistema delle Piazze a partire dalle ore 16:30. L’iniziativa è stata possibile anche grazie ad alcuni sponsor locali e la Pro Loco Selinunte.

AUTORE. Redazione