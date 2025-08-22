Gibellina torna a colorarsi di giallo per celebrare uno dei suoi simboli più autentici: il melone giallo, protagonista assoluto della nuova edizione della Notte Gialla – Festival del Melone Giallo, in programma il 30 e 31 agosto 2025. Due serate ricche di eventi trasformeranno la città d’arte in un grande villaggio di festa, tra vicoli, piazze e installazioni artistiche, per un appuntamento che unisce gastronomia, cultura e intrattenimento.

“Una manifestazione che negli anni continua a crescere in termini di presenze e di qualità dell’offerta gastronomica. La notte gialla rappresenta la valorizzazione non solo del melone giallo ma dei prodotti tipici del territorio del Belìce. Gibellina si avvicina all’openig di Capitale dell’Arte Contemporanea e creare un connubio tra arte ed enogastronomia rientra tra gli obiettivi della programmazione turistica del 2026″ queste le parole di Matteo Fontana, assessore al Turismo del Comune di Gibellina

Il cuore dell’evento: gusto e convivialità

Il programma prevede un villaggio enogastronomico dove sarà possibile degustare piatti tipici, ricette originali e specialità della tradizione siciliana. Non mancheranno le grigliate live, lo street food, i prodotti tipici del territorio e i momenti di live cooking.

Accanto al cibo, spazio anche alle eccellenze dell’artigianato locale con il Mercato dell’Ingegno degli artigiani del Belìce, una fiera e tante attività di animazione pensate per tutte le età.

Arte, memoria e spettacolo

Gibellina, città che ha fatto dell’arte il suo linguaggio quotidiano, arricchirà l’evento con performance artistiche, mostre e tour guidati dei musei. Un’occasione per vivere la città in festa e riscoprirne il patrimonio culturale.

Sul palco della Notte Gialla, inoltre, la musica sarà protagonista con due spettacoli attesissimi:

Radio Time 90 –Dance show (30 agosto)

Shakalb (31 agosto)

Un festival che unisce comunità e territorio

La Notte Gialla non è solo una sagra, ma un festival identitario che racconta Gibellina attraverso i suoi sapori, la sua arte e la sua gente. Un appuntamento imperdibile che, anno dopo anno, rafforza il legame tra tradizione agricola e innovazione culturale.