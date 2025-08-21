Si rinnova la tradizione a Marinella di Selinunte. Sabato 30 agosto presso lo Scalo di Bruca si svolgerà la Sagra della Sardina. L’evento è organizzato dal Comune di Castelvetrano, insieme alla Cooperativa dei Pescatori di Marinella e al GAL della pesca Il Sole e l’Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata. Un appuntamento che custodisce e tramanda i riti della nostra marineria, i sapori autentici e l’anima del mare selinuntino

Il programma prevedere presso il mercato del pesce, durante il pomeriggio, la tradizionale “’Ncannata di sarde”, un rito antico che emoziona ancora oggi sia residenti che turisti. Alle 20:00 sul molo di ponente si accendono le braci per la grande arrostita di sarde. Alle 21:00 è previsto l’inizio della degustazione di sarde arrostite, couscous, pane cunzatu e dolci tipici.