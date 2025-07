Ritorna in Sicilia, nella rassegna estiva del Parco Archeologico di Selinunte, il progetto “Un Secolo di Canzoni” dopo il successo riscosso in vari concerti in tutta Italia. Il progetto è stato ideato da tre siciliani doc come Giovanni Gulino, storico frontman dei Marta sui Tubi, Fabrizio Mocata al pianoforte e Mato Francesco Sciacca alle percussioni. Direzione fotografia e scenografia di Salvino Martinciglio. Giovedì 24 luglio, il concerto sotto le colonne del tempio di Hera di Selinunte, rappresenta un evento unico per gli amanti della musica d’autore italiana e per i fan di Giovanni Gulino.

Un trio di talento per celebrare la musica italiana. Gulino torna sulle scene con uno spettacolo nato spontaneamente la scorsa estate a seguito dell’incontro con i musicisti Fabrizio Mocata e Mato Francesco Sciacca. L’idea si è trasformata in un omaggio ai grandi autori italiani degli ultimi 100 anni, interpretati con uno stile unico, minimale e coinvolgente. La scaletta include capolavori di artisti come Lucio Dalla, Franco Battiato, Adriano Celentano, Sergio Endrigo, Bruno Lauzi, Ivan Graziani e tanti altri, fino a Tiromancino e Brunori Sas.

A questi si aggiunge un tributo speciale a Giacomo Puccini, nell’anno del centenario della sua scomparsa, oltre a brani dei Marta sui Tubi, di Gulino solista e un suo brano inedito. Tre carriere straordinarie si incontrano. Il trio porta sul palco esperienze musicali uniche e complementari.

Giovanni Gulino: Nato a Marsala, ha conquistato il panorama musicale italiano come voce e frontman dei Marta sui Tubi. Con la band ha partecipato al Festival di Sanremo 2013 e ha duettato con leggende come Lucio Dalla e Franco Battiato, oltre a lasciare un’impronta indelebile nella scena alternativa italiana.

La sua carriera solista lo ha portato a esplorare nuovi orizzonti musicali con grande successo.

Fabrizio Mocata: Pianista e compositore di fama internazionale, è considerato uno dei più innovativi e promettenti talenti della scena internazionale del Tango grazie alla sua abilità di combinare l’autenticità, il virtuosismo classico e la raffinata influenza del jazz. Il suo ultimo CD “Tangos Cruzados” con Franco Luciani (Acqua records), è nominato nei Latin Grammy Awards 2024, qualche giorno fa l’uscita del nuovo singolo con Omara Portundo (storica cantante dei Buena Vista Social Club).

Mato Francesco Sciacca: Percussionista poliedrico e versatile, allievo di maestri come Pedrito Martinez, Shanka Chatterjee e Kabecao. Vanta numerose collaborazioni in dischi e pubblicazioni, ha tenuto circa 800 concerti, in svariate piazze e festival collaborando con artisti di livello internazionale, suonando Jazz, Pop, Rock, Latin, Etnic, etc… Fondatore del progetto Quinta Essenza Havanera, si è esibito in prestigiose piazze e festival italiani, tra cui Umbria Jazz.

Organizzato da Coop Culture, Parco Archeologico di Selinunte, Genia e Toscana Produzioni Musica

Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 346-8426171 E’ possibile prenotare i biglietti a prezzo ridotto (fino ad esaurimento) recandosi presso il bar Mandrake, in Corso Umberto I a Mazara del Vallo e presso Maison de La Musique sedi di Marsala e Mazara del Vallo. Biglietti disponibili sul sito di Coopculture al seguente link: https://ticketing.coopculture.it/event/1F6A5541-AF44-8662-64BA-0197188A722E

AUTORE. Redazione