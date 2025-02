L’ Associazione Guide Turistiche Trapani e Sicilia occidentale organizza visite gratuite in occasione della

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA GUIDA TURISTICA a MAZARA DEL VALLO con il Titolo “Mazara del Vallo: Chiesa, Moschea, Sinagoga – mille anni di fede”. Appuntamento: Sabato 22 febbraio 2025, ore 10:00 – 13:00. La prima visita ha inizio alle ore 10:00, la seconda alle ore 11:00. Ogni visita ha la durata di ca 2 ore

Incontro con i Sigg.ri partecipanti in Piazzale Quinci. Da lì si raggiunge la Cattedrale, fondata nell’ XI secolo dai Normanni accanto alla Moschea del Venerdì, nell’odierna Piazza della Repubblica. Si prosegue verso la Chiesa di San Michele, elegante esempio del barocco siciliano. Dietro San Michele sorge la Chiesa di Sant’ Agostino, edificio nato come Sinagoga della comunità ebraica e in uso fino all’ espulsione del 1492. La passeggiata nel pittoresco centro storico chiamato Kasbah si conclude davanti al Museo del Satiro danzante.

INFO ED EVENTUALE PRENOTAZIONE: whatsapp 351 855 9345 (Gianluca Giangrasso per AGT)

AUTORE. Redazione