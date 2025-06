Domani, nel giorno dei funerali di Mary Bonanno, la città di Castelvetrano si ferma. Con profonda commozione e indignazione, l’Amministrazione comunale proclama il lutto cittadino per onorare la memoria della giovane donna vittima di femminicidio (Ordinanza sindacale N. 37 del 13-06-2025).

Il pensiero va ai familiari, agli amici e a tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata.

Mary non è un caso di cronaca: è una ferita aperta nel cuore della nostra comunità.

Castelvetrano rende omaggio alla sua memoria, ma allo stesso tempo si impegna a fare di più per educare, prevenire, proteggere.

Che il suo nome, così come quello di quello di Daniela e di Maria e di tante, troppe donne, non vengano dimenticati.

Che il loro sacrificio diventi impegno e cambiamento.

In segno di rispetto e solidarietà, l’ordinanza prevede:

• La proclamazione del lutto cittadino per il giorno 14 giugno 2025, in concomitanza con i funerali che si svolgeranno alle ore 10:00 nella Chiesa Maria SS. Annunziata (Badia)

• L’esposizione della bandiera a mezz’asta nella sede comunale, in segno di lutto;

• La sospensione di ogni attività lavorativa degli uffici del Comune fino alla conclusione della cerimonia funebre, nell’arco di vigenza del lutto cittadino;

• La chiusura di tutti gli esercizi commerciali, delle imprese e delle attività artigianali, con l’abbassamento delle serrande dalle ore 10:00, in concomitanza con lo svolgimento dei funerali;

• La sospensione di attività ludiche, ricreative ed ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della giornata, in concomitanza con lo svolgimento dei funerali;

Uniti nel dolore, ma anche nella volontà di cambiare e di fermarci a riflettere.

AUTORE. Redazione