Un fidato compagno di ogni suo passo. Fedele sempre. Quattro zampe, un mantello color miele e due anni di energia pronti a trasformarsi in una nuova, straordinaria storia di libertà. Lui, l’amico a quattro zampe, si chiama Aky e chi accompagna è Ignazio Grillo, 27 anni, di Salemi, un ragazzo non vedente che da alcuni mesi guida la sezione provinciale dell’Unione italiana cieci. Aky è stato consegnato a Ignazio Grillo lo scorso 29 maggio, nella palestra dell’Istituto “Verona-Trento” di Messina Al centro regionale “Helen Keller” è avvenuta la cerimonia di consegna di 9 cani guida e 8 bastoni bianchi a utenti arrivati da diverse città italiane, coronando percorsi di formazione e addestramento altamente specializzati. Aky è toccato a Ignazio Grillo. E l’abbinamento non è stato casuale. Aky ha alle spalle ben 18 mesi di addestramento complessivo svolto con l’istruttore Fabio Marzù, che ha permesso all’amico a quattro zampe di diventare una guida straordinaria.