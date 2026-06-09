Un fidato compagno di ogni suo passo. Fedele sempre. Quattro zampe, un mantello color miele e due anni di energia pronti a trasformarsi in una nuova, straordinaria storia di libertà. Lui, l’amico a quattro zampe, si chiama Aky e chi accompagna è Ignazio Grillo, 27 anni, di Salemi, un ragazzo non vedente che da alcuni mesi guida la sezione provinciale dell’Unione italiana cieci. Aky è stato consegnato a Ignazio Grillo lo scorso 29 maggio, nella palestra dell’Istituto “Verona-Trento” di Messina Al centro regionale “Helen Keller” è avvenuta la cerimonia di consegna di 9 cani guida e 8 bastoni bianchi a utenti arrivati da diverse città italiane, coronando percorsi di formazione e addestramento altamente specializzati. Aky è toccato a Ignazio Grillo. E l’abbinamento non è stato casuale. Aky ha alle spalle ben 18 mesi di addestramento complessivo svolto con l’istruttore Fabio Marzù, che ha permesso all’amico a quattro zampe di diventare una guida straordinaria.
Ignazio non è stato l’unico a incrociare il nuovo compagno di vita. Insieme a lui, sul parquet della palestra messinese, ci sono stati altri otto beneficiari: Calogero Ballone con Star, Rosanna Castello con Dafne, Marco Salciccia con Heineken, Salvatore Amato con Ali, Tania Maggi con Molly, Antonio Zuccaro con Vicky, Francesco Gallucci con Sky e Felicita Malara con Libby. Inoltre, sono stati consegnati otto bastoni bianchi a utenti provenienti da Sicilia, Campania e Calabria. Durante la mattinata gli studenti dell’Istituto, con elaborati e attività dedicate, hanno rappresentato il progetto “Un amico speciale: il cane guida”.
Ma cosa c’è dietro la perfezione di questi “occhi” a quattro zampe? Un lavoro che parte da lontano grazie alle famiglie affidatarie, che accolgono i cuccioli nei primi mesi di vita per socializzarli e prepararli al futuro servizio. Ecco perché il centro “Hellen Keller” è alla ricerca di famiglie che possano accogliere i cuccioli per circa 1 anno. Periodo questo che serve alla crescita dell’animale per abituarlo alle persone, ai rumori e ai contesti familiari con specifiche regole di comportamento. Appello che fa suo anche Ignazio Grillo per quanti in provincia di Trapani vogliono accogliere un cucciolo.