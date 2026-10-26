Centinaia di messaggi di cordoglio e profilo social del comando provinciale dei carabinieri listato a lutto per la morte di Ignazio Caredda, 59 anni, l’appuntato scelto dei carabinieri morto ieri mattina all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani dopo un incidente in via Virgilio a Trapani. Il militare prestava servizio all’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Trapani e l’incidente è avvenuto dopo che il militare aveva finito il turno di lavoro e stava rientrando a casa. «A nome mio personale e di tutta la famiglia della Difesa esprimo profondo cordoglio per la scomparsa dell’Appuntato scelto dei carabinieri Ignazio Caredda, deceduto in seguito a un grave incidente stradale mentre rientrava a casa dopo aver terminato il servizio notturno. In questo momento di grande dolore ci stringiamo ai suoi familiari e ai colleghi dell’Arma, ai quali rivolgo le mie più sentite condoglianze», è stato il messaggio del Ministro della Difesa Guido Crosetto.