Dopo Trapani, apre a Mazara del Vallo il secondo C³ – Centro di comunità competente promosso dalla Fondazione di Comunità di Agrigento e Trapani. Il nuovo spazio ha sede al Civic Lab, in corso Vittorio Veneto 201, e rappresenta un ulteriore passo nell’attuazione del “Patto Generativo”, il percorso che punta a costruire sviluppo condiviso coinvolgendo cittadini, imprese e istituzioni. Il C³ è un luogo aperto alla comunità, pensato per sostenere idee e progetti e accompagnare iniziative capaci di rispondere ai bisogni del territorio. Uno spazio di incontro e collaborazione in cui far emergere competenze e trasformarle in opportunità concrete.

Il centro nasce all’interno del Civic Lab, realtà frutto della rigenerazione di un ex carcere e oggi gestita dall’associazione culturale Hic insieme ad altre organizzazioni del territorio. Un contesto già attivo, che diventa punto di riferimento per la partecipazione e l’attivazione della comunità locale. Per favorire l’accesso al centro, è attivo un servizio di accoglienza: ogni martedì, a partire dalle ore 11,30, sarà possibile incontrare un referente per condividere idee, bisogni e proposte. All’interno del C³ prendono forma anche gli strumenti del Patto Generativo: la Bottega dei Talenti, per mettere in relazione competenze e bisogni; la Matrice di Generatività, che aiuta a leggere e accompagnare le iniziative; il Capability Hub, per sostenere lo sviluppo dei progetti; e il Fondo Generativo, pensato per attivare risorse e accompagnare nel tempo le iniziative più solide.

«L’apertura del C³ di Mazara rappresenta un ulteriore passo nella costruzione di un’infrastruttura di comunità capace di mettere in relazione persone, competenze e bisogni del territorio. Come Fondazione di Comunità, crediamo che il cambiamento non nasca da interventi isolati, ma dalla capacità di generare connessioni stabili, fiducia e corresponsabilità, trasformando energie diffuse in sviluppo condiviso e duraturo», dichiara Viviana Rizzuto, direttrice della Fondazione di Comunità di Agrigento e Trapani.