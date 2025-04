Iannazzo Salvatore e Bernardo Azzaretto si preparano per il Campionato Italiano di bolentino a coppie in programma nei giorni 9 e 10 maggio ad Acitrezza. I due sportivi, rispettivamente di Castelvetrano e Gibellina, hanno conquistato l’accesso alla gara ufficiale FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee) dopo aver vinto il campionato provinciale che si è svolto lo scorso anno a Castellammare del Golfo e Marinella di Selinunte. Entrambi fanno parte dell’Associazione polisportiva LIBERTAS di Castelvetrano e condividono da molti anni la stessa passione per la pesca sportiva.

AUTORE. Redazione