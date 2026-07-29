Imprenditori più ricchi al mondo, leader di colossi multinazionali, insomma i tycoon che contano e che influenzano l’economia mondiale, si sono dati nuovamente appuntamento in Sicilia per il GoogleCamp, l’evento che si svolge al Verdura Resort di Sciacca. Oltre 400 ospiti gli ospiti e tra i nomi di chi dovrebbe esserci spiccano quelli di Sundar Pichai, amministratore delegato di Google e Alphabet, Neal Mohan, amministratore delegato di YouTube, James Manyika, vicepresidente senior di Google impegnato sui temi dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie emergenti, Daniel Ek, fondatore e amministratore delegato di Spotify, Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, Roger Federer, leggenda del tennis mondiale, John Elkann, presidente di Stellantis e Ferrari, Martin Lau, presidente di Tencent, Mukesh Ambani, presidente di Reliance Industries e tra gli imprenditori più ricchi dell’India.

Gli ospiti sono arrivati con lussuosi jet privati che hanno utilizzato gli scali di Palermo-Punta Raisi e Trapani-Birgi, riempendo le piazzole di sosta e non passando inosservati ai passeggeri di linea. Tra i lussuosi aerei privati, anche un Airbus A319-115 configurato secondo standard di lusso, che è atterrato ed è stato parcheggiato a Trapani, dopo aver fatto sbarcare ospiti i cui nomi sono rimasti “top secret”. La particolarità di questo è aereo è quella che dispone di 18 posti letto, posti a sedere per un massimo di 19-25 passeggeri e un’autonomia intercontinentale ultra-lunga di 5.400 miglia nautiche.