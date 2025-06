Primo posto al concorso “Arte e spettacolo” organizzato in occasione della Fiera mediterranea del cavallo alla tenuta Ambelia a Militello (Catania) per i piccoli allievi del centro di equitazione “Equus” di Castelvetrano, seguiti dall’istruttrice Adriana Spallino, con la supervisione di Giuseppe Cimarosa. Per i piccoli cavalieri si aprono adesso le porte di Fieracavalli di Verona. In scena hanno portato una reinterpretazione del celebre balletto di Čajkovskij dove piccoli cignetti – interpretati dai giovanissimi atleti – volteggiano con grazia sul dorso di un cavallo bianco. Tra danza e poesia emergono le figure eteree di Odette, la regina dei cigni, e del misterioso cigno nero, in un duello di emozione, magia e cuore. A interpretare lo spettacolo sono stati: Adriana Spallino, Serena Buscemi, Antonino Currò, Gioia Oddo, Elena Maria Celeste Pascale, Irene Pascale, Mariele Chiara, Sofia Bellante, Gabriele Bonfiglio, Ludovica Spallino, Alessandro Italia, Gabriele Saladino e Giorgio Saladino.

AUTORE. Redazione