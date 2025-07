L’ArchiCuoca Ita Galfano è stata designata ambasciatrice della Provincia di Trapani partecipante alla prima competizione di cucina popolare siciliana di Gustorie di Sicilia, organizzata da Feedback Srl società produttrice del Cous Cous Fest, organizzata in collaborazione con il comune Castellammare del Golfo, ed è stata la più votata dalla giuria popolare che in cento palati hanno assaggiato il suo piatto.

Un evento, nato in occasione del riconoscimento della Sicilia come Regione europea della gastronomia per il 2025, che si è svolto a Castellammare del Golfo dal 26 al 29 giugno scorsi. Nell’ambito dell’evento si è svolto il primo campionato di cucina popolare siciliana vinto dalla Provincia di Catania con il giovane chef Rosario Sciuto.

Una rassegna che ha celebrato la cultura siciliana in varie forme espressive, dalla cucina alla musica, dal teatro alla letteratura e ricca di concerti e presentazioni di libri e dialoghi con autori e personaggi intervistati da Stefania Renda. L’iniziativa culinaria è stata dedicata agli Chef siciliani rappresentanti di ogni Provincia con una manifestazione presentata da Giusina Battaglia, Andrea Lo Cicero e Stefania Renda.

Durante la sera del 28 giugno, a chiusura del terzo giorno di manifestazioni culinarie, l’ambasciatrice della provincia di Trapani, l’architetto Galfano di Castelvetrano, è stata insignita dalla giuria tecnica presieduta da Giusina Battaglia, del premio speciale per la preparazione degli originali “Anelletti al forno con ragù di alici”.

AUTORE. Redazione