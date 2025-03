I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, all’esito di un servizio coordinato straordinario finalizzato a incrementare i controlli alla circolazione stradale, nell’ambito di quanto discusso e delineato durante il comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica tenutosi con il Prefetto di Trapani, hanno denunciato un catanese, residente a Castelvetrano, per guida senza patente e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Il 35enne, fermato dai Carabinieri durante un posto di blocco, sarebbe risultato sprovvisto della patente di guida, perché mai conseguita e in possesso ingiustificato di due coltelli a serramanico. Durante il servizio, espletato nelle ore notturne, sono stati identificate oltre 50 persone a bordo di 42 veicoli, contestate violazioni al C.D.S. per oltre 17 mila euro e sequestrati 2 veicoli.

AUTORE. Redazione