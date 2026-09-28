Disagi nell’approvvigionamento idrico a Castelvetrano a causa di un guasto alla condotta di via Sapegno. Il problema sta determinando l’impossibilità di garantire regolarmente la fornitura d’acqua in via Campobello e nella zona del Rione Belvedere. A comunicarlo è l’Amministrazione comunale attraverso un avviso rivolto alla cittadinanza.

Secondo quanto reso noto dal Comune, il punto esatto del guasto è attualmente in fase di individuazione. Gli uffici tecnici sono già impegnati nelle operazioni necessarie per localizzare il problema e procedere successivamente alla riparazione della condotta.

Al momento non sono stati indicati i tempi necessari per il completo ripristino del servizio.

L’Amministrazione assicura che gli interventi saranno effettuati nel più breve tempo possibile e che saranno forniti ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione della situazione e sul ritorno alla normale erogazione dell’acqua nelle zone interessate.