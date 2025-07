Il guasto a una pompa di un pozzo che rifornisce l’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano ha messo in pre-allarme la direzione sanitaria per l’eventuale rischio che le vasche d’accumulo potessero svuotarsi, creando disagi sia al personale sanitario che ai pazienti. Così è stato chiesto l’intervento del dipartimento regionale della Protezione civile che, in via del tutto urgente, è intervenuto per evitare disagi al nosocomio. L’intervento è stato effettuato stamattina con una squadra del NOE di Castelvetrano intervenuta con due unità e un’autobotte. Già domani i tecnici dovrebbero sistemare la pompa del pozzo e la situazione dovrebbe ritornare alla normalità.

AUTORE. Redazione