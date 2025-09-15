La Riserva Naturale Grotta di Santa Ninfa affidata in gestione a Legambiente Sicilia trasmette agli Istituti scolastici delle province di Trapani, Palermo e Agrigento le proposte didattiche elaborate dal personale dell’area protetta, finalizzate alla scoperta e alla conoscenza del territorio ed all’aumento della consapevolezza ambientale e dell’amore per la natura e per il mondo che ci circonda.

Le attività didattiche, proposte per un ampio ventaglio di istituti scolastici, dalla scuola per l’infanzia alla secondaria di II grado, privilegiano un approccio sensoriale ed emozionale, l’esplorazione dell’ambiente naturale ed il coinvolgimento in esperienze concrete.

Le attività saranno svolte sia negli ambienti naturali della Riserva che nel Centro Esplora Ambiente, un museo naturalistico e centro di educazione ambientale interattivo e coinvolgente ubicato al Castello di Rampinzeri e dedicato alla conoscenza del territorio e degli ambienti naturali, attraverso esposizioni tematiche, exibit didattici, plastici e ricostruzioni didattiche. Su richiesta dei docenti sarà possibile svolgere alcune attività didattiche, frontali e/o laboratoriali, anche presso le scuole. La Riserva propone inoltre l’adesione ad eventi di sensibilizzazione ambientale anche di rilievo nazionale promossi da Legambiente, tra cui ad esempio “Puliamo il Mondo” e “Festa dell’Albero”, nell’ottica di promuovere le esperienze di cittadinanza attiva e il coinvolgimento diretto degli alunni in attività di valorizzazione del territorio.

“Le aree naturali protette svolgono un ruolo importante per la tutela e la divulgazione della biodiversità” – afferma Giulia Casamento Direttrice della Riserva Naturale – “noi vogliamo fare la nostra parte attraverso le tante e diverse proposte didattiche rivolte ai giovani protagonisti del territorio, per conoscere, amare e prendersi cura dei nostri luoghi e delle nostre comunità, preservando e rispettando il tesoro naturale della nostra Regione”.

Le attività didattiche della Riserva Naturale “Grotta di Santa Ninfa” rientrano nel Catalogo delle Proposte di Educazione ambientale elaborato dal gruppo Comunicazione dell’Osservatorio Regionale per la Biodiversità Siciliana (ORBS – orbs.regione.sicilia.it), che comprende e mette in rete le competenze e le esperienze già attivate negli anni dagli enti gestori delle aree naturali protette siciliane.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Riserva Naturale “Grotta di Santa Ninfa” ai seguenti recapiti: tel. 3298620473-74-75; email santaninfa@legambienteriserve.it; www.legambienteriserve.it/grotta-di-santa-ninfa