Un incidente gravissimo si è verificato lungo la strada statale 119 che congiunge Santa Ninfa con Castelvetrano. Nel sinistro sono rimasti coinvolti una Ford Festa e un pullman dell’Autoservizi Salemi (che si trovava in direzione Castelvetrano), che per cause ancora da accertare, si è ribaltato. Dalle prime notizie raccolte, ci sarebbe almeno una vittima accertata.

Notizia in aggiornamento