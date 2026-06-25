Gravi carenze igienico-sanitarie. Per queste motivazioni è stato chiuso temporaneamente un ristorante in provincia di Trapani che somministrava, tra i piatti, pesce crudo. I controlli sono stati effettuati dal dipartimento di prevenzione veterinaria dell’Asp Trapani, tramite i servizi territoriali di igiene degli alimenti di origine animale. Al termine dei controlli sono state impartite specifiche prescrizioni ed elevate multe per 2.000 euro. L’azione di controllo dell’Asp Trapani si estende lungo l’intera filiera alimentare, secondo il principio “dal campo alla tavola”, dalla produzione primaria fino alla preparazione e somministrazione degli alimenti destinati al consumo umano, con l’obiettivo di garantire elevati standard di sicurezza della salute pubblica.