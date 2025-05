Un incidente si è verificato oggi, poco prima delle 13:00 su un tratto dell’autostrada A29 Racc “Diramazione per Punta Raisi”. Il sinistro ha visto coinvolti tre veicoli ed il tratto è rimasto chiuso durante le operazioni di soccorso causando un notevole traffico in tutta l’area nei pressi dell’aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo. Uno dei feriti, in gravi condizioni, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e consegnato al personale del 118. Sul posto sono intervenuti anche la polizia stradale e i tecnici dell’Anas.

AUTORE. Redazione