Un gravissimo incidente stradale è avvenuto stamattina davanti l’Istituto per Geometri “V. Accardi” di Campobello di Mazara. Un’insegnante di scuola elementare Ninfa Indelicato, 64 anni, è morta in ospedale dopo essere stata trasportata con un’ambulanza del 118 in condizioni disperate. La donna aveva parcheggiato l’auto e a piedi stava raggiungendo la scuola ed è stata investita da un furgone condotto da un anziano. Le condizioni della donna sono subito apparse gravissime. Attualmente alcune classi della scuola elementare cittadina sono ospitati all’interno dell’Istituto superiore della città. Sul posto si sono recati i carabinieri della locale stazione per gli accertamenti sul sinistro.

AUTORE. Redazione