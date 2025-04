La fortuna ha fatto tappa in diverse regioni d’Italia, regalando ben quattro premi da 500.000 euro grazie al Gratta e Vinci. Due delle vincite si sono registrate in Sicilia, una a Giarre, in via N. Tommaseo 206/208, un altro “500 Special Turbo” ha portato il mezzo milione, mentre ad Alcamo, in via J.F. Kennedy 9, la vincita è arrivata con “Il Miliardario“. Il gioco è un’esperienza piacevole e positiva che non rappresenta alcun rischio per chi lo approccia in modo sano ed equilibrato. Ci sono tuttavia, tra milioni di giocatori, alcune persone per le quali il gioco può perdere la dimensione di puro divertimento. In queste pagine, pensate per te, sono raccolti consigli e suggerimenti per far sì che il gioco resti solo una normale fonte di intrattenimento.

Le vincite superiori ai 10.000 euro devono essere riscosse seguendo una procedura specifica. Il fortunato può presentarsi personalmente all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, oppure consegnare il biglietto presso una filiale di Banca Intesa Sanpaolo, che si occuperà di inviarlo all’Ufficio Premi e rilasciare una ricevuta. Dopo la verifica da parte della commissione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il pagamento viene autorizzato. Il premio può essere riscosso tramite assegno circolare, bonifico bancario o postale. Dal 1° marzo 2020, sulle vincite superiori a 500 euro viene applicata una trattenuta fiscale del 20% sulla parte eccedente.

AUTORE. Redazione