Si è conclusa con grande entusiasmo la terza edizione dell’English Summer Camp organizzata presso la Base Scout “Ciuri di Zagara” di Castelvetrano, un’iniziativa che anno dopo anno continua a crescere e a consolidarsi grazie alla collaborazione tra Global Volunteers e il Gruppo AGESCI Castelvetrano 1. Per due settimane, 36 ragazzi dai 10 ai 15 anni hanno vissuto un’autentica esperienza di immersione nella lingua inglese insieme ai volontari internazionali di Global Volunteers, trasformando ogni giornata in un’occasione di apprendimento, amicizia, divertimento e incontro tra culture diverse.

Le attività si sono svolte ogni mattina, dalle 8:30 alle 12:30, nella splendida cornice della Base Scout “Ciuri di Zagara”. Attraverso conversazioni in lingua inglese, giochi educativi, attività di gruppo, laboratori creativi, sport e momenti ricreativi, i partecipanti hanno potuto utilizzare l’inglese in maniera spontanea e naturale, acquisendo maggiore sicurezza nelle proprie capacità comunicative e sviluppando nuove relazioni con persone provenienti dagli Stati Uniti.

Determinante è stato il prezioso lavoro di squadra tra i volontari di Global Volunteers e il Gruppo Scout AGESCI Castelvetrano 1. Il Summer Camp è stato coordinato dalla Capo Scout Giorgina Manzotti, insieme ai capi e ai volontari scout Carmen Atezeni, Nicola Catania, Gaia Mistretta, Dario Indelicato, Giorgia Gabriele e Davide Bonafede, il cui entusiasmo, spirito di servizio e disponibilità hanno contribuito in maniera decisiva alla perfetta riuscita dell’iniziativa.

Tutti i 10 volontari internazionali presenti nel programma hanno preso parte alle attività del campo estivo, condividendo con i ragazzi non soltanto la propria lingua madre, ma anche aspetti della cultura, delle tradizioni e della vita quotidiana dei rispettivi Paesi. Un valore aggiunto che ha reso l’esperienza ancora più autentica e significativa, favorendo la nascita di sincere amicizie e di un prezioso scambio interculturale.

Anche quest’anno il progetto ha riscosso un consenso straordinario tra le famiglie, che hanno espresso profonda soddisfazione per la crescita linguistica, personale e relazionale dei propri figli. Al termine del Summer Camp hanno voluto ringraziare i volontari con un emozionante momento conviviale, offrendo alcune specialità della tradizione locale e consegnando a ciascuno un ricordo della Sicilia: un portachiavi personalizzato del Summer Camp e un delicato mazzo di fiori realizzati a mano.

Particolarmente intensa è stata la cerimonia conclusiva, durante la quale volontari, ragazzi, genitori e capi scout hanno condiviso parole di gratitudine, sorrisi ed emozioni, ripercorrendo insieme le esperienze vissute durante queste due settimane.

I responsabili del Gruppo Scout AGESCI Castelvetrano 1 Giuseppe Scozzari e Tiziana Cirabisi hanno evidenziato il grande valore educativo, linguistico, culturale e umano del progetto, confermando la volontà di proseguire la collaborazione con Global Volunteers anche nel prossimo anno attraverso nuove iniziative dedicate ai giovani del territorio.

«Ogni anno questo Summer Camp ci ricorda quanto l’incontro tra persone provenienti da culture diverse possa diventare un potente strumento di crescita e ringrazio tutta l’Amministrazione Comunale per supportare i nostri progetti», ha dichiarato Giovanni Parrino, Italy Country Manager di Global Volunteers. «L’inglese è stato il filo conduttore dell’esperienza, ma il risultato più bello è stato vedere nascere amicizie autentiche, curiosità verso il mondo e un profondo rispetto reciproco. Desidero ringraziare di cuore tutti i volontari internazionali, il Gruppo Scout AGESCI Castelvetrano 1, i capi scout, i giovani volontari, le famiglie e soprattutto i ragazzi, che con il loro entusiasmo hanno reso questa terza edizione un successo straordinario. Insieme stiamo costruendo opportunità concrete di crescita per la nostra comunità e gettando le basi per un futuro sempre più aperto al dialogo e alla cooperazione internazionale.»

La terza edizione dell’English Summer Camp conferma ancora una volta come il volontariato internazionale, unito all’impegno delle associazioni locali, possa offrire ai giovani esperienze capaci di lasciare un segno profondo, favorendo non solo l’apprendimento della lingua inglese, ma anche la crescita personale, il rispetto delle diversità e la formazione di cittadini aperti al mondo.