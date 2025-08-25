Si è conclusa sabato 23 agosto con grande partecipazione la prima edizione delle Triscinaliadi, manifestazione che ha animato la frazione balneare di Triscina di Selinunte con giornate di sport, spettacolo e aggregazione. L’iniziativa è nata da una mozione presentata dal gruppo consiliare “Castelvetrano Rinasce”, con l’obiettivo di valorizzare Triscina e offrire ai cittadini e ai visitatori un’esperienza nuova, capace di coniugare sport e socialità.

Per Castelvetrano Rinasce, questa prima edizione rappresenta solo l’inizio di un percorso: “Il nostro obiettivo – dichiarano i consiglieri comunali in una nota alla stampa – è quello di istituzionalizzare le Triscinaliadi, facendole diventare un appuntamento annuale stabile, che possa crescere nel tempo e affermarsi come punto di riferimento per lo sport e la cultura del nostro territorio».

L’idea è chiara e ambiziosa: trasformare Triscina non solo in meta balneare, ma anche in destinazione di turismo sportivo, capace di attrarre visitatori e generare nuove opportunità di sviluppo locale. Con le Triscinaliadi, Castelvetrano compie un passo concreto verso la sua rinascita, dimostrando che attraverso sport e cultura, sono possibili nuove prospettive per la città e le sue frazioni balneari.