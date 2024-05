Si è parlato di adozioni, affidi e maternità nell’iniziativa “Madre, dono d’amore” organizzato dalla Fildis di Castelvetrano (guidata da Barbara Vivona) venerdì scorso al teatro Selinus di Castelvetrano. L’iniziativa ha coinvolto tutte le socie Fildis ma anche i vari club service e associazioni del territorio. Daniela Sciabbarassi della “Mondadori point” ha presentato Chiara Previti, autrice del libro “Abby e la luce della verità”, mentre sullo schermo gigante è stato proiettato il video realizzato da Eleonora Cammarata. Aurora Di Nilo della “Vocal Accademy” ha allietato la serata con canzoni sulla mamma. A relazionare sono state l’assistente sociale Giovannella Falco e la psicologa Maura Cascio.

Dal dibattito è emersa l’importanza dell’adozione come percorso a due: dare la possibilità a un adulto di diventare genitore e donare una nuova vita a un bambino a cui è stata negata. Si è parlato anche dell’iter burocratico che va seguito per l’adozione, della regolamentazione e legittimazione, di chi è idoneo ad adottare un bambino sia che si tratti di coppia o di persona single, di come il fallimento adottivo possa essere evitato attraverso l’unione delle forze di tutti i professionisti psicologi, avvocati, assistenti sociali. A conclusione dell’iniziativa Francesca Mandina ha letto un testo per riflettere sulla vita di chi viene adottato. Fuori la sala alle donne è stato donato un cadeau della Fildis.